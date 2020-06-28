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Врач рассказал, как восстановиться переболевшим COVID-19

Ирина Егорова
07:48 28.06.2020
Процесс восстановления может занять около трех месяцев.
Врач рассказал, как восстановиться переболевшим COVID-19
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Крайне важно пациенту, который переболел коронавирусной инфекцией восстановить организм и здоровье, укрепить иммунитет. В первую очередь, необходимо много гулять, причем лучше в парковых зонах или за городом, рассказал врач-реабилитолог Леонид Дьяков. Начать необходимо с медленной ходьбы, потом можно освоить скандинавскую.

«Стойкий оздоравливающий эффект дает плавание. Но это должно быть активное движение в воде. Возможно, для некоторых пациентов целесообразно будет начать специальные комплексы упражнений в воде с инструктором», - отметил он.

По словам специалиста, также важную роль в восстановлении всего организма играет питание, с достаточным количеством белка и жира в рационе.

«При тяжелом течении болезни в организме происходит существенная утрата белка», - объяснил Дьяков.

Следующий фактор, который тоже нельзя недооценивать - это психологическое состояние.

«Важно понимать, что выписавшиеся пациенты прошли через тяжелый этап в своей жизни. К сожалению, коронавирус может влиять на мягкую оболочку мозга. Отсюда плохое настроение, ничего не хочется делать, развивается депрессия. Происходит жесткая переоценка ценностей», - рассказал специалист.

Также полезным для перенесших COVID-19 людей будет поездка на море, например в Крым или Геленджик, так как сухой морской и хвойный воздух окажут благоприятное воздействие на организм. Людям, чья работа была ранее связана с изменением атмосферного давления - на глубине, на высоте, а также спортсменам, стоит повременить с прежней нагрузкой, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что вылечившийся от коронaвируса может страдать от последствий болезни всю жизнь. У каждого третьего пациента, зараженного COVID-19, в дальнейшем могут быть повреждения легких, хроническая усталость и даже психологические расстройства.

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