Трактор поднял песчаную бурю вблизи Смоленска: видео

Жители Вязьмы Смоленской области стали свидетелями песчаной бури, вызванной трактором во время уборки. Странная манипуляция коммунальной техники попали на видео. На кадрах видно, как машина двигается по двору, образуя за собой плотную завесу пыли, поднимающуюся в воздух на несколько метров. Вероятно, трактор решил убрать обочину, не покрытую асфальтом, что и стало причиной возникновения пылевой бури.

«Зеленых зон нигде не оставили, все колесами изрыли», - написал в комментариях один из пользователей.

Действительно, в крупных городах Смоленской области оставили мало зеленых газонов, что служит причиной возникновения нередких пылевых бурь.

Более сильная буря с песком в том году обрушилась на побережье Азовского моря в Запорожье. Огромное облако пыли за несколько секунд стерло границу между небом и морем.