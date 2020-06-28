Экологи предупредили о риске лесных пожаров в Сибири

В этом сезоне из-за жаркой погоды, которая установилась в Сибири, увеличивается риск возникновения лесных пожаров. Специалисты из Стокгольмского университета заявили, что если июль и август будут дождливыми, то вероятность снижается.

«Чем суше и жарче погода, тем чаще такое может произойти», - заключил метеоролог Микаэл Чернстрем.

В то же время специалисты утверждают, что жаркая погода в Сибири не является аномальной для этого времени года. Но добавили, что ситуация будет все хуже, а погода жарче из-за глобального потепления, передает РИА Новости.

Масштабные пожары лесов Сибири, охватившие площадь более 2,3 миллиона гектаров, произошли в 2019 году. Причиной их возникновения и распространения как раз стали грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды.

Тогда была создана специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ, чтобы оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации.