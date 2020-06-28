Помешала погода: старт ракеты Vega с 53 микроспутниками отложили

Из-за неблагоприятных погодных условий запуск легкой европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен. Об этом сообщила корпорация Arianespace.

«Если будет позволять погода, следующая попытка будет предпринята в воскресенье, 28 июня», - говорится в сообщении компании в Twitter.

Это уже третий перенос старта ракеты после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Изначально пуск должен был состояться 18 июня, но был отложен из-за сильного ветра. Затем - 20 июня, но пуск перенесли тоже.

Данный пуск также считается первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов. Продолжительность миссии займет примерно два часа. Планируется вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.

Пуски ракет на космодроме Куру были приостановлены с 16 марта из-за эпидемии COVID-19. Гвианский космический центр (космодром Куру) расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана.