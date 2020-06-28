ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

В связи с распространением коронавирусной инфекции ДНР вновь закрывает границу с Украиной, движение через пропускные пункты на границе приостановлено. Соответствующий указ вступает в силу с полуночи 28 июня, он опубликован пресс-службой главы ДНР Денисом Пушилиным.

Соответствующий документ отменяет действие пунктов указа «О введении режима повышенной готовности», касающихся пропуска через границу на территорию Украины и пропуска из Украины в ДНР.

Накануне на Украине за сутки было выявлено рекордное количество случаев заболевания коронавирусом - 1 109 пациентов, cообщалось на сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Всего на Украине зарегистрировано 42 065 пациентов с COVID-19. Всего в мире выявлено почти 10 миллионов пациентов с коронавирусом.