Сильные порывы ветра и гроза могут обрушиться на Москву и область в воскресенье
В связи с прогнозируемой непогодой на территории объявляется «желтый» уровень опасности.
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В столице и Московской области в воскресенье, 28 июня, ожидается сильный порывистый ветер и гроза. Такой прогноз предоставляет Гидрометцентр.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в федеральном научно-исследовательском центре объявили «желтый» уровень опасности на данных территориях.
Непогоду по степени интенсивности, согласно ремарке Гидрометцентра, можно охарактеризовать как потенциально опасную.
Предупреждение будет актуально для временного промежутка с 9.00 до 21.00.