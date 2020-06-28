Двое погибших: мужчина открыл огонь по людям в Калифорнии

В Соединенных Штатах Америки преступник открыл огонь по людям в распределительном пункте компании Walmart, находящемся в калифорнийском городе Ред Блафф. Очевидцы инцидента рассказывают, что стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 по московскому).

По информации газеты New York Times, присутствовавшие в здании люди слышали около 50 выстрелов.

Менеджер по связям с общественностью больницы Праведной Елизаветы Эллисон Хендриксон сообщила прессе, что в медицинское учреждение были доставлены тела двоих погибших и четверо пациентов в состоянии, которое можно оценить как удовлетворительное.

На место прошедшей стрельбы прибыло минимум пять карет скорой помощи, а также приехали полицейские и экстренные службы.

Согласно данным местного телевизионного канала KRCR, подозреваемый в настоящее время также находится в больнице после полученного при задержании ранения.