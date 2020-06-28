В ряде регионов России ожидается плохая погода до конца месяца

В начале предстоящей недели несколько регионов страны столкнутся с не слишком приятными погодными аномалиями. О том, чего ждать, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Кемеровской, Новосибирской и Томской областях ожидаются сильные ливневые дожди и ветер около 24 метров в секунду, а также грозы и возможный град.

Согласно прогнозу, представленному метеорологом, такая прохладная погода с большим количеством осадков может продлиться на данных территориях до конца июня.

Также, согласно словам Вильфанда в интервью РИА Новости, почти до конца месяца неблагоприятные условия ожидаются в Алтайском крае. До 29 июня включительно в регионе прогнозируется сильный ветер, превышающий 30 метров в секунду и доходящий до опасных значений.