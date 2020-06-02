В России появятся новые коды автомобильных номеров

В России утверждены изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров. Об этом со ссылкой на источник в МВД сообщает «Коммерсант».

По информации издания, ведомство уже подписало приказ. Он должен вступить в силу через 10 дней после публикации.

Теперь, как сообщают источники, Госавтоинспекция сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В настоящее время код начинается либо с цифры 1, либо с цифры 7.

При этом, как отмечают эксперты, до того, как первые водители оформят новые знаки пройдет несколько лет. Например, в Москве сейчас выдают номера серий «777» и «999», однако через год или два они закончатся.