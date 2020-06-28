Знаменитый нижегородский корги-полицейский ушел на пенсию

В России единственный в стране пес-полицейский породы корги ушел на заслуженный отдых после долгих лет службы. О новом жизненном этапе служащего по имени Рыжий сообщается в его аккаунте в Instagram.

Авторы поста от лица животного сообщают, что корги-полицеский теперь является «настоящим пенсионером».

Пес, который до этого примерно 7,5 лет отслужил в правоохранительных органах Нижнего Новгорода, будет продолжать свои постоянные спортивные занятия и, возможно, возьмется за новые дисциплины, такие как танцы.

Уход на пенсию Рыжему обеспечили в девять лет.

Ранее в нижегородской транспортной полиции показывали новую форму, которую носил корги в последние месяцы работы. Новый образ покорил немало интернет-пользователей.