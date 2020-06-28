Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии

На российской базе МТО в Тартусе оживленно. В импровизированном зрительском зале моряки, военные полицейские и подводники. На сцене Ансамбль песни и пляски Южного военного округа.

Небольшой участок асфальта за считанные минуты превратился в сцену, где выступают певцы и танцоры. На базе в Тартусе, в основном, служат военные моряки, поэтому и репертуар подобрали соответствующий.

А изюминка сегодняшнего концерта - песня на арабском языке. Ее артисты специально выучили перед поездкой в Сирию.

А мелодия у песни - наша. «Полюшко-поле» - песня советская. Но благодаря широкой популярности давно считается народной. Поет ее Лариса Яковенко. Смотря на ее выступление, сложно представить, что у нее за плечами 17 прыжков.

А в ансамбле Лариса оказалась случайно: перспективную солистку заметили на одном из окружных конкурсов.

«Был такой конкурс, его проводил ЦВО, и нужно было из нашего ЮВО отправить кого-нибудь. И на всяких наших мероприятиях бригадных я иногда пела, выступала, и так получилось, что кто-то заметил, что у меня есть какие-то данные. И меня отправили на конкурс. Так началась моя творческая карьера», - вспоминает артистка Ансамбля песни и пляски ЮВО.

Артисты прилетели из России специально для участия в Параде, посвященном 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и должны были на следующее утро отправиться домой. Но решили остаться хотя бы еще на несколько дней: благодарных зрителей здесь хватает.

«Ну мы приехали издалека, почему мы должны приехать с одним концертом. Мы попросили: "Дайте нам возможность выступить для наших военнослужащих. Они же ждут"», - рассказывает начальник Ансамбля песни и пляски ЮВО Игорь Марченко.

Судя по аплодисментам, зрители бы остались еще на один концерт - посмотреть и послушать. Ведь это первое выступление, которое здесь проходит за долгое время, пока на базе действовал режим карантина.