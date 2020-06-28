Космонавт рассказал, чем турист может заняться в открытом космосе

Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал, как может проводить время космический турист и что у него получится и не получится сделать во время необычного путешествия, а в частности – в момент выхода в открытый космос.

Он отметил, что в полете можно и просто пофотографироваться и оценить открывающиеся виды, и выбрать свои оригинальные задумки и эксперименты для осуществления.

Космонавт объяснил, что сейчас отлететь на далекое расстояние от корабля, как это возможно было раньше, не выйдет, так как современные меры безопасности во время выхода в открытый космос требуют пристегиваться к поручням станции с помощью карабинов.

Виноградов рассказал, что отсутствие ограничений для обзора, которые есть при любовании космосом сквозь иллюминатор, меняют ощущение, делая его максимально ярким – с примесью адреналина.

«Это другие ощущения», - цитируют его РИА Новости.

Длительность выхода в космос для туриста может составить примерно 3-5 часов.

Ранее сообщалось о подписании контракта Space Adventures на отправку двух туристов в космос на «Союзе» в 2023 году. Ожидается, что один из них совершит выход в открытый космос.