Группа The Rolling Stones запретила Трампу использовать ее песни на своих выступлениях
Автор песни или владелец прав может наложить ограничение на использование музыки, если он возражает против ее использования.
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Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от американского президента Дональда Трампа прекратить использовать ее песни во время своих выступлений.
Как сообщило издание Rolling Stone, к хозяину Белого дома с таким заявлением обратилась организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.).
У штаба Трампа имеется специальная политическая лицензия, разрешающая публичное воспроизведение более 15 миллионов музыкальных композиций. В то же время ограничения на использование музыки может наложить автор песни или владелец прав, если он возражает против ее использования.