Группа The Rolling Stones запретила Трампу использовать ее песни на своих выступлениях

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от американского президента Дональда Трампа прекратить использовать ее песни во время своих выступлений.

Как сообщило издание Rolling Stone, к хозяину Белого дома с таким заявлением обратилась организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.).

У штаба Трампа имеется специальная политическая лицензия, разрешающая публичное воспроизведение более 15 миллионов музыкальных композиций. В то же время ограничения на использование музыки может наложить автор песни или владелец прав, если он возражает против ее использования.