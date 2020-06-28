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Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «щупальца»

Анна Берестовая
03:46 28.06.2020
По образующимся отросткам, как по трубам, вирус может проникать в здоровые клетки.
Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «щупальца»
© Фото: pixabay.com

Ученые при исследовании коронавирусной инфекции обнаружили, что зараженные клетки организма приобретают способность создавать некие «щупальца» и с их помощью захватывать большее число здоровых клеток.

Такое открытие сделали специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайберга в Германии с помощью обращения к сверхмощному микроскопу.

Отростки нитями впиваются в другие клетки и через эти нити, как через трубы, пропускают вирус все дальше и дальше.

В соответствии с информацией газеты Financial Times, ссылающейся на данные исследования, обнаружение коронавирусных «щупалец» может заметно повлиять на дальнейший ход разработки лечения от заболевания. По мнению ученых, для работы над проблемой лекарства теперь начнут привлекать препараты от онкологии и ВИЧ, также ориентированные на действие на клеточном уровне.

Ранее в Калифорнийском университете связали механизм распространения вируса по организму с принципом зомби, добавив, что картина заражения клеток после контакта с уже инфицированными кажется достаточно зловещей.

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