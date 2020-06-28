Туроператоры начали отменять зарубежные туры в июле

Крупные туроператоры не надеются на возобновление международного туризма в ближайшее время и аннулируют туры с вылетами в июле.

Как сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), часть крупных туроператоров предлагает уже оплатившим путевку перебронировать туры на любой маршрут и даты до конца 2021 года.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года. В мае глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что ведомство надеется на восстановление международных авиаперевозок в июле. В то же время он отметил, что для этого необходимы конкретные условия.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая отрасль России, возможно, восстановится после пандемии коронавирусной инфекции к весне 2021 года.