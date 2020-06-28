Эксперт рассказал, как в два раза сократить траты на услуги ЖКХ

Существует ряд мер, предприняв которые возможно в полтора-два раза сократить сумму оплаты за коммунальные услуги. Они включают обязательную установку счетчиков используемых ресурсов (вода, электричество, газ), переход на энергетические лампы и предпочтение пластиковых окон. Такие советы озвучил генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Он указал, что ориентирование на счетчики может сократить таты по сравнению с высчитыванием по коэффициентом даже при отсутствии их намеренно экономного использования.

Минко также объяснил в беседе с агентством «Прайм», что окна являются необходимыми для более длительного сохранения тепла зимой.

Также специалист подчеркнул, что сокращение расходов в данной области непременно требует своевременной оплаты коммунальных платежей во избежание дополнительных пеней и штрафов.