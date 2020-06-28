Праздник «Алые паруса» в Петербурге стал завершением Всероссийского выпускного вечера

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный фестиваль «Алые паруса», который в этом году стал завершающим актом Всероссийского выпускного вечера школьников и студентов.

В связи с предосторожностями, принятыми на фоне пандемии коронавирусной инфекции, праздник не собрал традиционных толп зрителей. В обычных условиях на побережье Невы оказывались около миллиона человек, желающих своими глазами увидеть красочное зрелище.

Праздник был открыт обращением губернатора региона Александра Беглова к выпускникам, в котором он пожелал девушкам и юношам счастливой жизни во взрослом мире.

Сценарий представления был посвящен творчеству писателя Александра Грина, являющегося знаковой фигурой для мероприятия в 140-ю годовщину со дня его рождения.

Знаменитый бриг со светящимися алыми паруса в этом году впервые прошел по Финскому заливу, изменив привычный маршрут.

Оформление сцены, на которой одновременно с плаванием корабля выступали артисты российской эстрады, приблизительно повторяло очертания корабля и дополнялось элементами в виде перламутровых раковин ракушек.

Кульминационный момент фестиваля транслировался на всех федеральных каналах страны в прямом эфире, а некоторые демонстрировали все зрелище от начала и до эффектного финала.