Доктор наук назвал последствия вспышки на Солнце

Зафиксированная 1 июня вспышка на Солнце стала крупнейшей с октября 2017 года. Однако она вряд ли окажет заметное воздействие на жизнь. Об этом рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

Ученый отметил, что у астрономов вспышка М-класса, которую и заметило оборудование NASA, является средней. При этом он подчеркнул, что произошедшее может стать предвестником более мощных вспышек.

Также Гончаров сообщил, что солнечный цикл длится около 11 лет, а максимум активности был зафиксирован в 2014 году.

«И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025», - приводит слова ученого РБК.

Ранее специалисты NASA предупредили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид, который пройдет на минимальном расстоянии от планеты 6 июня в 6:20 по московскому времени.