В Москве от COVID-19 скончались еще 23 человека

В Москве за минувшие сутки скончались еще 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число погибших в российской столице выросло до 3761, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

«В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили в штабе.

Впервые о коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй.

Несмотря на принятые меры, заболевание распространилось по всему миру. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире инфицированы почти десять миллионов человек, около полумиллиона пациентов скончались.