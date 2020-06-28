Климатолог рассказал о влиянии глобального потепления на города Сибири

Глобальное потепление, которое вызывает таяние вечной мерзлоты, может негативно отразиться на жизни населенных пунктов Сибири. Об этом заявил вице-председатель Климатическо-политического совета Швеции Юхан Кюйленшерна.

В интервью газете Svenska Dagbladet он рассказал, что, в первую очередь, это скажется на инфраструктуре городов и деревень. По его словам, оттаивание вечной мерзлоты приведет к тому, что почва утратит устойчивость.

«Просто-напросто существует риск разрушения деревень и городов, что непосредственно отразится на людях», - сказал эксперт.

При этом Кюйленшерна отметил, что температурные рекорды устанавливаются каждый год в разных уголках планеты, но это еще не значит, что можно говорить о глобальных климатических изменениях.

«Все это, в частности, увеличивает вероятность, например, пожаров или возникновения экстремальных температур», - отметил климатолог.

Сибири такое «поведение» климата грозит несколькими последствиями: лесными пожарами и увеличением парникового эффекта.