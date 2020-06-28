Названы прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши

Результаты прошедшего сегодня в Польше первого тура президентских выборов по подсчетам exit poll уже известны. Во второй тур выборов главы государства проходят действующий президент страны Анджей Дуда, за которого проголосовали 41,8% избирателей. Вместе с ним проходит и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский со 30,4% голосами избирателей.

Как свидетельствуют данные социологической лаборатории Ipsos, yа третьем месте с 13,3% голосов расположился независимый кандидат Шимон Холовня. Далее следуют Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков «Конфедерация») - 7,4%, Роберт Бедронь из объединения левых сил - 2,9%, лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (2,6%). Каждый из оставшихся кандидатов набрал менее 1% голосов каждый.

В первом туре президентских выборов в Польше принимали участие 11 кандидатов. Явка избирателей по данным exit poll составила 62,9%.

Второй тур выборов президента в Польше пройдет 12 июля.