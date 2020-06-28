В Норильске восстановили электроснабжение после пожара
Часть жителей города и обсерватор остались без электричества после пожара на подстанции.
© Фото: pixabay.com
Специалисты восстановили электроснабжение города Норильска и его обсерватора. Электроэнергия перестала поступать жителям города и в обсерватор из-за возгорания, которое произошло на подстанции.
«В 19.06, после просушки и ремонта оборудования, ПС 35 кВ ГПП-36 включена в работу. В 19.27 всем потребителям подано напряжение», - говорится в заявлении.
Пожар был ликвидирован оперативно, но оборудованию потребовалась просушка.