Шесть человек арестованы за кражу работы Бэнкси во Франции

Правоохранительные органы Франции арестовали шесть человек, подозреваемых в краже работы таинственного уличного художника Бэнкси из парижского концертного зала.

По данным следствия, двое из шестерых были непосредственными исполнителями преступления, остальные же участвовали в сокрытии произошедшего.

Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Пропавшая из зала «Батаклан» в Париже работа, выполненная на двери здания, была найдена в Италии спустя примерно полтора года с момента кражи.

Ранее сообщалось об еще одной краже творения знаменитого художника в Париже. Черно-белая крыса, изображенная на металлическом дорожном щите, исчезла вместе с куском конструкции.