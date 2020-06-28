В МИД РФ оценили идею выдачи туристических виз сроком на 5 лет

МИД РФ не имеет ничего против предложения Ростуризма о выдаче многократных туристических виз сроком до 5 лет. Как сообщил заместитель главы ведомства Евгений Иванов, с конца прошлого года в Министерстве иностранных дел в инициативном порядке ведут работу над законопроектом, регулирующим этот вопрос.

Разрабатываемый закон будет предусматривать возможность выдачи всем иностранцам многократной туристической визы сроком действия до шести месяцев на основании лишь подтверждения брони в гостинице на период первой поездки, пишет «Коммерсант».

Как отметил статс-секретарь, в ведомстве не видят препятствий к тому, чтобы уже сейчас увеличить срок действия такой визы до одного года. Хотя объяснил, что для этого потребуется дополнительно обсудить данный вопрос со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.