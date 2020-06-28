Минобрнауки решило приравнять стартапы к проектам дипломных работ

В Министерстве образования и науки представили программу «Стартап как диплом», которая направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса.

Согласно ей выпускники 40 российских вузов с 2021 года будут иметь возможность представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а свой стартап.

По условию проекта роль студента в команде стартапа должна соответствовать направлению его специальности. Кроме того, выпускники получат не только диплом по окончании вуза, но и шанс привлечь инвестиций в свое дело.

Одним из первых практику защиты стартап-проектов в качестве дипломов опробовал Политехнический университет в Томске. Далее присоединился Дальневосточный федеральный университет. Там комиссия рассматривает не саму работу, а дает оценку внешнего института развития, как подтверждение профессиональных компетенций студента.

Это может быть статус резидента технопарка «Русский», фонда «Сколково» или гранты от различных фондов поддержки технологических стартапов.