Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии: есть раненые

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии. В результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения. Об инциденте сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Стрельба произошла вечером в субботу, 27 июня, в селении Сурхахи. Двое раненых были доставлены больницу. Сейчас им оказывается медицинская помощь. На месте работает оперативно-следственная группа, все обстоятельства произошедшего уточняются.