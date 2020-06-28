Минтруд РФ разъяснил порядок выплаты единовременного пособия в 10 тысяч рублей

Технический алгоритм электронного обмена данными, который был проработан при осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, сохраняется и при назначении новой единовременной выплаты той же суммы.

Как установлено нормативными актами Минтруда, новые выплаты десять тысяч рублей россиянам начнут производиться с 1 июля. При этом для получения суммы родителям не нужно подавать новое отдельное заявление, так как решение выносится на основе данных, которые уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, никаких решений по изменению действующего алгоритма для того, чтобы ускорить процесс перечисления выплат, не принималось.

Ранее выплаченные единовременные выплаты в десять тысяч рублей с первого дня были перечислены родителям более чем 15 миллионам детей. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 миллион детей. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачен в течение десяти дней.