Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию составила 80%

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит успешно. Формат пользуется большой популярностью у россиян.

Согласно данным оперативного штаба за первые четыре дня, с 25 июня, явка на онлайн-голосование по поправкам в основной закон страны составила уже 80% из тех, кто подал заявки на участие в нем.

В цифрах это составляет более 938,2 тысячи человек. Онлайн-голосование продлится до 30 июня.