На западе Москвы столкнулись четыре легковых автомобиля
Серьезное ДТП произошло на 59-м километре МКАД, в результате аварии есть один пострадавший.
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Сразу четыре легковые машины столкнулись на западе Москвы. В настоящий момент движение транспорта в районе 59-го километра, где произошло ДТП, движение транспорта ограничено по четырем полосам из пяти.
«По предварительным данным, пострадал один человек», - рассказал источник в экстренных службах РИА Новости.
На настоящий момент обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.