Китайский журналист назвал «три недостатка» россиянок

Некоторые иностранные мужчины, в частности, граждане Китая, опасаются брать в жены русских женщин. Как пишет журналист китайского портала Sohu, внешность россиянок привлекательна для мужчин всего мира, и китайцы - не исключение.

Однако помимо красоты граждане Китая отмечают за русскими женщинами и некоторые недостатки. По их мнению, существует три причины, по которым россиянки не располагают их к себе.

Первым препятствием к браку является разница в менталитете и культуре. Другая причина невозможности такого союза, по мнению, китайцев, это дерзкий характер русских женщин. В частности, корреспондент утверждает, что наши женщины любят выпивать, после чего сразу же начинают демонстрировать свой истинный характер и истинное «я». Кроме того, уверен журналист, россиянки неаккуратны в мелочах, делают все спустя рукава и не вкладывают в работу душу.

Автор также пишет, что в России женщины начинают резко полнеть после брака, и по причине потери формы становятся не привлекательными, как это было в начале отношений. Однако уже в следующем предложении он почему-то сразу же опроверг это утверждение и заверил читателей, что это не так и россиянки все же следят за фигурой.

В конце статьи журналист все же сделал вывод, что главное при выборе будущей избранницы - это не внешние данные, а ее характер и понимание, что вы будете хорошо уживаться вместе.