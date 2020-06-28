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Врач назвал самую большую опасность для здоровья от жары

Кирилл Васин
18:30 28.06.2020
По словам специалиста, сложнее всего приходится людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и сердечной недостаточностью.
Врач назвал самую большую опасность для здоровья от жары
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Врач-ангионевролог Евгений Широков назвал самую большую опасность для здоровья россиян, которую несет в себе жаркая погода.

По его словам, сложнее всего приходится людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и сердечной недостаточностью. Из-за жары организм тратит много жидкости и ему нужно ее восполнять, что вызывает лишнюю нагрузку на сердце.

«На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление. Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови», - приводит слова специалиста РБК.

Также из-за жары страдают люди с хроническими заболеваниями легких – такая погода вызывает лишнюю нагрузку на органы дыхания из-за роста частоты дыхательных движений.

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