Врач назвал самую большую опасность для здоровья от жары

Врач-ангионевролог Евгений Широков назвал самую большую опасность для здоровья россиян, которую несет в себе жаркая погода.

По его словам, сложнее всего приходится людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и сердечной недостаточностью. Из-за жары организм тратит много жидкости и ему нужно ее восполнять, что вызывает лишнюю нагрузку на сердце.

«На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление. Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови», - приводит слова специалиста РБК.

Также из-за жары страдают люди с хроническими заболеваниями легких – такая погода вызывает лишнюю нагрузку на органы дыхания из-за роста частоты дыхательных движений.