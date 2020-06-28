Климатолог увидел признаки возможного разрушения городов в Сибири

Климатолог из Швеции Ехан Килиншерн назвал условия, при которых могут подвергнуться разрушению большинство населенных пунктов в Сибири.

По его словам, спонсируемая ЕС Служба по контролю изменений климата «Коперник» зафиксировала в 2020 году заметное потепление в Сибири, вплоть до 10 градусов выше нормы.

Ученый считает, что это указывает на тенденцию – климат Сибири меняется, резкие изменения якобы вызовут ряд стихийных бедствий и другие пагубные явления: лесные пожары, таяние вечной мерзлоты, ураганы и парниковый эффект.

Швед подчеркивает, что изменения могут отразиться и на грунте, что якобы ударит по городам и объектам инфраструктуры региона, вплоть до предполагаемого разрушения, пишет Svenska Dagbladet.