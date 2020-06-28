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Климатолог увидел признаки возможного разрушения городов в Сибири

Кирилл Васин
18:13 28.06.2020
По словам ученого, спонсируемая ЕС Служба по контролю изменений климата «Коперник» зафиксировала в 2020 году заметное потепление в Сибири.
Климатолог увидел признаки возможного разрушения городов в Сибири
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Климатолог из Швеции Ехан Килиншерн назвал условия, при которых могут подвергнуться разрушению большинство населенных пунктов в Сибири.

По его словам, спонсируемая ЕС Служба по контролю изменений климата «Коперник» зафиксировала в 2020 году заметное потепление в Сибири, вплоть до 10 градусов выше нормы.

Ученый считает, что это указывает на тенденцию – климат Сибири меняется, резкие изменения якобы вызовут ряд стихийных бедствий и другие пагубные явления: лесные пожары, таяние вечной мерзлоты, ураганы и парниковый эффект.

Швед подчеркивает, что изменения могут отразиться и на грунте, что якобы ударит по городам и объектам инфраструктуры региона, вплоть до предполагаемого разрушения, пишет Svenska Dagbladet.

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