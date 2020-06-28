Танцующий с выпускниками Лукашенко попал на видео

Глава Белоруссии Александр Лукашенко открыл республиканский бал выпускников, причем не просто торжественной речью, а танцем с одной из выпускниц. Поздравить выпускников приехала и певица из Украины Таисия Повалий, под песню которой «Ти ж мене підманула» президент страны и выпускники пустились в пляс позже и в неформальной обстановке. Этот момент запечатлен на видео в соцсети.

По словам главы государства, выпускной бал остается одним из самых светлых его воспоминаний о студенческом времени, так это время юности, когда у будущих специалистов еще все впереди и есть время реализовать задуманное.

«Я знаю, эти годы были яркими, интересными, но и нелегкими. Освоить профессию - великий труд, и я честно горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно», - сказал Лукашенко на церемонии открытия.

Президент Белоруссии признался, что мечтает только о том, чтобы сегодняшняя молодежь в его стране сохранила национальное богатство и традиции республики.