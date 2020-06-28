ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию за определенный результат
Избирательные участки будут работать до 1 июля включительно.
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ЦИК РФ получил две жалобы на всю страну о принуждении к голосованию за определенный результат по поправкам в Конституцию. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Два таких обращения на всю страну, надеюсь, что больше не будет», - отметила Памфилова.
По ее словам, всего на 28 июня ЦИК получил 115 жалоб о принуждении к участию в голосовании.
Избирательные участки будут работать до 1 июля включительно. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально было назначено на 22 апреля, но позднее его перенесли на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.