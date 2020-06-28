Насильно погрузили в багажник: похищение человека в Новосибирске попало на видео
В одном из сообществ в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, на котором двое неизвестных насильно грузят в багажник белого автомобиля мужчину.
© Видео: Инцидент Новосибирск, Вконтакте © Фото: Инцидент Новосибирск, Вконтакте
Следственные органы СК РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверку информации СМИ о похищении человека в Ленинской районе Новосибирска.
Кадры инцидента появились в одном из сообществ в социальной сети «Вконтакте». На видео двое неизвестных насильно грузят в багажник автомобиля мужчину.
«По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении на сайте регионального СУСК.
В управлении отметили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки примут процессуальное решение.