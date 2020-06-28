Ешь и худей: названы продукты, без которых невозможно сбросить лишний вес

Если организм должен похудеть, ему невозможно будет обойтись без клетчатки, в связи с чем в меню должно быть много овощей, в которых она содержится. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, в первую очередь это относится к капусте, в которой содержится тартроновая кислота, которая препятствует превращению углеводов в лишние килограммы.

При этом врач предупредила, что женщины, у которых есть заболевания щитовидной железы, от капусты могут полнеть. Среди других незаменимых при похудении овощей - огурцы и сельдерей, в которых содержится много воды. Однако пить жидкость при этом также необходимо.

Как пишет «Вечерняя Москва», диетолог Елена Соломатина также напомнила о пользе бобовых, которые понижают уровень сахара в крови и дают чувство насыщения. К пище стоит также добавлять черный или красный перец, а также имбирь - они стимулируют пищеварение и обмен веществ.

А вот напитки - кофе, чай и какао - лучше всего пить с корицей и ванилью, которые ослабляют тягу к сладкому. А вот темный шоколад в небольших количествах вреда процесс похудения не остановит.