Владелец базы отдыха под Апатитами открыл огонь по полицейским

Владелец базы отдыха «Экостровская» под Апатитами открыл по полицейским огонь из охотничьего ружья.

По версии следствия, вечером 27 июня между владельцем базы отдыха и посетителями возник конфликт. Он вооружился пистолетом и топором, начал угрожать гостям.

Посетители базы вызвали полицейских, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы МО МВД России. Мужчина открыл по ним огонь из охотничьего ружья.

Хозяин базы отдыха задержан, у него изъят карабин. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Ему грозит пожизненное заключение, сообщается на сайте регионального СУСК.