Ночные клубы с Трампом и хинкали с Бушем-младшим: о чем рассказал Саакашвили в интервью Гордону

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили на этой неделе выдал очередную порцию эксклюзива в интервью телеведущему Дмитрию Гордону.

Телеведущий, по его собственному признанию - профессиональный гипнотизер, и политический «гастролер» Саакашвили во время интервью два часа травили байки, «запивая» их алкоголем. И когда крепкие градусы дали о себе знать, бывший губернатор Одесской области ударился в воспоминания и рассказал, как якобы ходил по ночным клубам с Дональдом Трампом и как кормил хинкали Джорджа Буша-младшего.

Но самая незабываемая встреча у него якобы «произошла» с президентом России. О ней даже спустя много лет Саакашвили вспоминает с душевным трепетом. Встреча с главой Российской Федерации наложила такой отпечаток на психику Михаила Саакашвили, что узнав, что президент Украины Владимир Зеленский собирается на встречу с Путиным в Париж, он захотел поскорее предупредить своего молодого и пока неопытного в таких делах коллегу.

Подробнее о судьбоносной для Михаила Саакашвили встрече с главой Российской Федерации смотрите в репортаже Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».