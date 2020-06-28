Кардиолог назвал одежду, которую не стоит носить в жару

Кардиолог Владимир Протасов в разговоре со «Звездой» назвал одежду, которую не стоит носить в жаркую погоду.

По его словам, в первую очередь стоит отказаться от одежды, которая содержит большое количество синтетических волокон. Она препятствует свободному испарению, вследствие чего возникает накопление влаги под одеждой, повышение температуры тела.

«Вследствие нарушения теплообмена увеличивается потеря жидкости. Это очень неблагоприятно для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями», - подчеркнул специалист.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа. По его словам, шарф можно сделать своими руками практически из любого материала или купить в магазине.