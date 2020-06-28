Не только легкие: назван еще один орган, максимально страдающий от COVID-19

Французские ученые установили, что острое повреждение почек, связанное с коронавирусом COVID-19, является наиболее часто встречающимся поражением органов у 80% пациентов, зараженных инфекцией коронавируса.

На повреждения в почках указывает повышенная потеря в моче белка, фосфата или глюкозы. Ученые выяснили, что вирус инфицирует клетки системы почечных канальцев (клетки проксимальных канальцев). Они экспрессируют рецептор поверхности клеток ACE2, который COVID-19 использует для проникновения в клетки-хозяева.

Последствиями или симптомами данного воздействия являются нарушения минерального баланса, вызывающие снижение плотности костей из-за потери фосфатов, боли в костях, а также повышенная кислотность крови - ацидоз, то есть снижение pH. Кроме того, у пациентов с повреждением почек наблюдается частое мочеиспускание (полиурия), обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость (потеря клеточной энергии из-за дефицита фосфатов).