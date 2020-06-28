«Страшные месяцы»: Голикова рассказала, как в России начиналась пандемия COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как в России начиналась пандемия COVID-19. По ее словам, нужно было много всего успеть.

«Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», - отметила Голикова.

По ее словам, для борьбы с пандемией предпринималось много шагов, нужно было торопиться из-за ограниченности во времени.

«Если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», - подчеркнула вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о результатах своих анализов на коронавирус. По словам главы государства, он сдает их каждые три-четыре дня.