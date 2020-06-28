Срок за памятник: какие шаги предпринимает Трамп для борьбы с протестами в США

Со дня смерти Джорджа Флойда прошел уже месяц, но беспорядки и погромы не только не стихают, но принимают все более изощренные формы – перфомансы, голодовки, поджоги и захват городов. Ситуация накалилась до предела, горячие точки на карте Америки вспыхивают одна за другой. И все ближе и ближе погромы подбираются к сердцу политической жизни США.

На этой неделе, опьянев от безнаказанности, погромщики пришли прямо на площадь перед Белым домом. По примеру Сиэтла протестующие попытались создать в Вашингтоне автономную зону. На площади Лафайет они возвели баррикады и начали строить палаточный городок.

Свое мини-государство под окнами Белого дома они назвали в издевательской манере - Автономная зона Черного дома. И, провозгласив себя хозяевами, решили снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, в 1830-х подписавшему указ о переселении индейцев.

Президент США Дональд Трамп, долго терпевший бесчинства протестующих, на этот раз бездействовать не стал. Он подписал закон, по которому за осквернение памятников будет грозить тюремный срок до 10 лет. Говоря о погромщиках, Трамп с трудом сдерживал злость и совсем не заботился о политкорректности.

Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анны Козловой.