Целый корабль викингов извлекут из земли в Норвегии

В Норвегии на территории, где в 2018 году были найдены фрагменты древнего корабля викингов, начались раскопки. Для извлечения крупного судна, названного исследователями «Корабль Геллестада», полностью понадобится приблизительно пять месяцев.

Работы вблизи города Халден станут первыми раскопками корабля викингов за прошедшее столетие. Случайная находка уже получила статус одного из самых крупных открытий в области археологии со времен Второй мировой войны.

Правительство Норвегии выделило 15,6 миллионов крон на проведение раскопок, которые должны быть завершены как можно скорее для максимальной сохранности быстро разрушающегося судна.

Согласно сообщению телеграфного бюро NTB, корабль изначально имел размер в 23-24 метров и был создан примерно в 733 году. Власти страны назвали «Корабль Геллестада» достоянием мировой культуры.