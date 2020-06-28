«Нет оснований говорить о "вбросе"»: Путин о происхождении коронавируса

Глава Российской Федерации Владимир Путин в новом интервью заметил, что если только рассуждать на тему, откуда взялся коронавирус, не противодействовать тому, что произошло в мире - это ни к чему хорошему не приведет.

Как заявил президент РФ, специалисты могут думать, допускать и прикидывать, «но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты».

«Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал - для этого нет никаких оснований», - заверил Владимир Путин в эфире канала «Россия 1».

По его словам, специалисты могут думать, допускать и прикидывать, «но нам важнее понять суть происходящего и выстроить систему защиты». Для этого, пояснил российский лидер, нужно объединить усилия для борьбы с эпидемией, а не обвинять друга друга.

«Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех. А не на пути конфронтации», - объяснил глава государства.

А если кто-то будет придерживаться версии, что кто-то виноват в изобретении инфекции коронавируса и его распространении, то ничего хорошего из этого не выйдет.