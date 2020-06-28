Двенадцать детей спасли с затонувшего катамарана в Гусь-Хрустальном

С затонувшего катамарана «Камчатка» на озере в городе Гусь-Хрустальный спасли всех пассажиров – 30 человек, среди них 12 детей.

«27 июня в 19 часов 52 минуты в Единую диспетчерскую службу поступил звонок, что на городском озере в Гусь-Хрустальном тонет плавсредство», - сообщается на сайте администрации города.

© gusadmin.ru

Отмечается, что владелец «Камчатки» не имел разрешения на перевозку людей. Сейчас с ним работают сотрудники полиции, прокуратуры и инспекции по маломерным судам.