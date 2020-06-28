Доктор Мясников рассказал, как выглядят опасные родинки

Главный врач больницы №71 имени Жадкевича и по совместительству телеведущий Александр Мясников рассказал о способе распознавать опасные родинки, пока они не превратились в меланому. По словам медика, для этого существует специальная система «А, В, С, D, E».

А - символизирует ассиметрию. Это подразумевает, что если разделить родинку зрительно на две части, они не будут похожи друг на друга.

В (от английского - border) - означает границы. У здоровой родинки они четкие, а у той, которая может быть опасной - размытые.

С (color) - цвет. Как объяснил доктор, потенциально злокачественная родинка, как правило, окрашена неровно.

D - это диаметр. Размер нормальных родинок находится в пределах шести миллиметров.

«Е - означает эволюцию родинки. Если она не растет, не меняются ее границы и цвет, то такое образование, как правило, не опасно для организма врач», - пояснил доктор Мясников в эфире канала «Россия 1».

Александр Мясников уточнил, что чаще всего от злокачественных меланом страдают как правило, белокожие, светлоглазые и светловолосые люди. В случае возникновения подозрений нужно обязательно обращаться к врачу, делать биопсию и избавляться от злокачественных новообразований хирургическим путем.