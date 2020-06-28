Явка за три дня голосования по поправкам в Конституцию составила 28,46%

Явка за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ составила 28,46%. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, на данный момент, включая электронное голосование, свой голос отдали 30 миллионов 917 тысяч 512 россиян. Правом проголосовать электронно воспользовались 3% участников.

Избирательные участки будут работать до 1 июля включительно. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально было назначено на 22 апреля, но позднее его перенесли на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.