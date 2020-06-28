Путин рассказал о своих результатах тестов на COVID-19
Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирусную инфекцию каждые три-четыре дня.
«Все они отрицательные», - добавил он в эфире телеканала «Россия 1».
Во время пандемии коронавируса глава государства работал удаленно, также успешно проводились все совещания, заседания, отдавались поручения.
За время распространения инфекции в нашей стране заразились премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Многие зарубежные политики также заражались коронавирусом, например, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Накануне стало известно о болезни министра обороны Сербии Александра Вулина.
По последним данным, в России зарегистрировано 634 437 случаев заражения в 85 регионах страны. За последние сутки выявлено 6 791 новых пациентов.