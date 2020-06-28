Атлантида по-хакасски: Абакан затопило после проливных дождей
Вместе с ливнем сегодня, 28 июня, на республику обрушился и сильный ветер, повалив множество деревьев.
© Видео: abakanonline, Instagram © Фото: abakanonline, instagram
Столицу Хакасии Абакан затопило после проливных дождей. Видео наводнения попало в Сеть.
На кадрах видно, как автомобили на центральных улицах города с трудом пробираются через потоки воды. Некоторые машины не справляются с последствиями разгула стихии и замирают прямо на проезжей части.
Оператор заметил, что из-за столь огромного количества воды в центре Абакана «можно купаться».
Вместе с ливнем сегодня, 28 июня, на республику обрушился и сильный ветер, повалив множество деревьев. Без электроэнергии из-за разгула стихии остались районы «МПС» и «Красный Абакан», передает «Московский комсомолец».