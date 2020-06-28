Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что был обязан стать аккуратнее и выстроить свой рабочий график после новости о том, что премьер-министр страны Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

«Когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответсвующим образом выстроить свой рабочий график», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, он был вынужден изменить обстоятельства, режим и график работы, несмотря на том, что ему доставляет удовольствие прямой контакт с людьми.

Также он упомянул о собственно введенных правилах.

«Я еще ввел такое правило - президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране», - заключил глава государства.

Информация об инфицировании Михаила Мишустина коронавирусом появилась 30 апреля. Председатель правительства сам рассказал о своей болезни Владимиру Путину на совещании. Он отметил, что будет соблюдать самоизоляцию и работать удаленно. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Коронавирусом также переболел и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин заявлял, что регулярно сдает тесты на коронавирус, они все отрицательные.